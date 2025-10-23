«Индустрия аниме — это настоящий ад»: почему фанаты ненавидят третий сезон «Ванпанчмена»

Третий сезон «Ванпанчмена» начал выходить в октябре 2025 года Фото: Ванпанчмен (2015-2025)/Япония/Asatsu, Bandai Namco Arts, Bandai Spirits, Bandai Visual Company, Banpresto, JR East, Good Smile Company, J.C.Staff, Lantis, Madhouse, Shueisha, TV Tokyo/Режиссеры Синго Нацумэ, Сюнъити Ёсидзава, Рё Андо

Октябрь должен был стать для фанатов «Ванпанчмена» праздником. Спустя долгих шесть лет наконец-то состоялся выход третьего сезона, однако для аниме релиз обернулся катастрофой. Почему в сети обрушились с критикой на создателей аниме — в материале URA.RU.

Что за аниме «Ванпанчмен»

«Ванпанчмен» — это аниме, которое пародирует типичные истории о супергероях. Его главный герой, Сайтама, мечтал стать супергероем и бороться со злом. Всего за несколько лет упорных тренировок он превратился буквально в бога на Земле — теперь он может одолеть любого противника одним ударом и победа над любым злодеем превратилась в рутину. Потеряв интерес к героизму и лишившись смысла жизни, он знакомится с киборгом Геносом, который мечтает стать учеником Сайтамы.

Первый сезон получился не только интересным и веселым, но и отлично поставленным Фото: Ванпанчмен (2015-2025)/Япония/Asatsu, Bandai Namco Arts, Bandai Spirits, Bandai Visual Company, Banpresto, JR East, Good Smile Company, J.C.Staff, Lantis, Madhouse, Shueisha, TV Tokyo/Режиссеры Синго Нацумэ, Сюнъити Ёсидзава

Сериал высмеивает штампы супергеройских историй и критикует жанр, давно превратившийся в набор клише. Но если копнуть глубже, то за абсурдным юмором и нелепостью Сайтамы скрывается философская драма о скуке, апатии и поиске смысла жизни.

Манга о Сайтаме начала выходить еще в 2009 году, но настоящую популярность история получила с выходом аниме-сериала в 2015 году. Первый сезон от студии Madhouse стал эталоном экшн-анимации — каждое движение и каждый удар были поставлены с филигранной точностью.

За отличную рисовку и необычную концепцию самой истории Ванпанчмана полюбили по всему миру. Однако уже на втором сезоне, который вышел в 2019 году, у шоу начались проблемы. Права на создание аниме перешли к студии J.C. Staff, и новые серии выглядели куда скромнее. Фанаты жаловались на статичность кадров, слабую постановку боев и утерю харизмы первого сезона.

Но несмотря на проблемы, рейтинг Ванпанчмена оставался довольно высоким: на IMDb почти все серии второго сезона имеют оценки не ниже 7,5 из 10 (в то время как у первого сезона рейтинг держится в районе 8-9/10). Поэтому фанаты с надеждой ждали выход третьего сезона.

Какие проблемы у третьего сезона «Ванпанчмена»

После того как в 2022 году J.C. Staff анонсировала выход третьего сезона, студия ушла в радиомолчание. До 2025 года не появлялось никаких новостей о том, как проходит работа над проектом. Фанаты надеялись, что три года окажется достаточным сроком, чтобы сделать качественную адаптацию манги.

Третий сезон не оправдал надежд фанатов Фото: Ванпанчмен (2015-2025)/Япония/Asatsu, Bandai Namco Arts, Bandai Spirits, Bandai Visual Company, Banpresto, JR East, Good Smile Company, J.C.Staff, Lantis, Madhouse, Shueisha, TV Tokyo/Режиссеры Синго Нацумэ, Сюнъити Ёсидзава

Однако уже первый тизер дал понять, что чуда не произошло. 9 сентября, спустя шесть лет ожидания, фанаты увидели очень скромную анимацию и постановку, после чего окрестили проект «провалом».

После этого режиссер аниме Синпэй Нагаи обратился к зрителям. «Это может вас не обрадовать или даже разозлить. Но кто-то должен это сказать. Скорее всего, он не дотянет до первого сезона», — заявил режиссер.

Третий сезон «Ванпанчмена» стартовал 12 октября 2025 года и вновь оказался под шквалом критики. Анимация боев выглядит слабой, а многие сцены напоминают «слайдшоу»: персонажи замирают, удары теряют вес, а эпичность исчезает.

На форумах фанаты пишут, что сюжет «Арки Ассоциации монстров» заслуживал куда лучшей адаптации — это один из самых зрелищных фрагментов манги, наполненный масштабными сражениями. Однако вместо динамики зрители получили замедленные сцены и долгие диалоги без напряжения. Даже харизматичный и трагичный антагонист Гароу не спасает положение.

Ответ студии после критики «Ванпанчмена»

На фоне массового недовольства за студию J.C. Staff вступился известный аниматор Винсент Шансар («Ван-Пис», «Кастлвания», «Магическая битва»). По его словам, проблема не только в самой студии, а в производственном комитете, который диктует сроки и бюджеты:

«J.C. Staff просто пытается выжить. Поймите, японская индустрия аниме — это настоящий ад», — заявил именитый режиссер.

На защиту студии встали именитые режиссеры аниме Фото: Ванпанчмен (2015-2025)/Япония/Asatsu, Bandai Namco Arts, Bandai Spirits, Bandai Visual Company, Banpresto, JR East, Good Smile Company, J.C.Staff, Lantis, Madhouse, Shueisha, TV Tokyo/Режиссеры Синго Нацумэ, Сюнъити Ёсидзава

Затем на связь вновь вышел Синпэй Нагаи: он признался, что долгое время скрывал свое участие в проекте, опасаясь волны хейта. По его словам, студия делает все возможное, но в условиях нехватки кадров и давления дедлайнов рассчитывать на идеальную картинку нереалистично.

Стоит ли смотреть «Ванпанчмена»

Несмотря на все недостатки, «Ванпанчмен» остается уникальным и интересным аниме, достойным внимания. Его юмор, история и философия по-прежнему работают, но стоит понимать, что такого же уровня, как в первом сезоне, ждать не стоит.

Несмотря на проблемы с анимацией, Ванпанчмен остается интересным и заслуживающим внимания тайтлом Фото: Ванпанчмен (2015-2025)/Япония/Asatsu, Bandai Namco Arts, Bandai Spirits, Bandai Visual Company, Banpresto, JR East, Good Smile Company, J.C.Staff, Lantis, Madhouse, Shueisha, TV Tokyo/Режиссеры Синго Нацумэ, Сюнъити Ёсидзава

Если же после первого сезона не хочется смотреть остальные из-за недостаточно хорошей рисовки, то всегда можно обратиться к первоисточнику и прочитать мангу. На сегодняшний день вышло 30 томов Ванпанчмена, и, в отличие от аниме, качество рисовки Юсукэ Мураты только растет с каждым годом.

Когда выйдут все серии третьего сезона «Ванпанчмен»

На момент октября 2025 года вышли два эпизода, а новые серии публикуются еженедельно. Полный сезон, по предварительным данным, будет состоять из 12 серий, так что финал ожидается к декабрю 2025 года.

Новые серии третьего сезона выходят каждую неделю Фото: Ванпанчмен (2015-2025)/Япония/Asatsu, Bandai Namco Arts, Bandai Spirits, Bandai Visual Company, Banpresto, JR East, Good Smile Company, J.C.Staff, Lantis, Madhouse, Shueisha, TV Tokyo/Режиссеры Синго Нацумэ, Сюнъити Ёсидзава

Некоторые фанаты надеются, что к концу сезона, когда накал «Арки Ассоциации монстров» достигнет пика, студия J.C. Staff выложится на полную. Но, как и предупредил режиссер, чуда ждать не стоит. График выхода серий третьего сезона: