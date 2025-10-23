Логотип РИА URA.RU
Мэр Рязани отстранен от должности

23 октября 2025 в 13:04
Фото: © URA.RU

Мэр Рязани Виталий Артемов был отстранен от исполнения своих обязанностей. Об этом сообщает издание «Рязанские новости». Как уточняет местное СМИ, соответствующее решение приняла Рязанская городская дума. Дальнейших подробностей дела пока неизвестно.

