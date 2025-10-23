Мэр Рязани отстранен от должности
23 октября 2025 в 13:04
Мэр Рязани Виталий Артемов был отстранен от исполнения своих обязанностей. Об этом сообщает издание «Рязанские новости». Как уточняет местное СМИ, соответствующее решение приняла Рязанская городская дума. Дальнейших подробностей дела пока неизвестно.
Комментарии (1)
- Эмма23 октября 2025 13:54Шо,опять?
