В Карелии задержали проукраинского диверсанта

23 октября 2025 в 12:32
45-летний мужчина оказался причастным к содействию спецслужбам Украины

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В республике Карелия задержали проукраинского диверсанта, который собирал сведения о дислокации подразделений ВС РФ. Также он причастен к диверсии в регионе, этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

«Следственным отделением УФСБ России по республике Карелия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 281.1 (содействие диверсионной деятельности) УК России. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении. Отмечается, что он дал признательные показания.

По данным ФСБ, в Telegram гражданин связался с украинским куратором, по заданию которого собрал разведывательную информацию о дислокации подразделений российской армии. 45-летний мужчина также рекогносцировал железнодорожный мост для совершения диверсионно-террористического акта.

