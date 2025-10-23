В Карелии задержали проукраинского диверсанта
45-летний мужчина оказался причастным к содействию спецслужбам Украины
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В республике Карелия задержали проукраинского диверсанта, который собирал сведения о дислокации подразделений ВС РФ. Также он причастен к диверсии в регионе, этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
«Следственным отделением УФСБ России по республике Карелия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 281.1 (содействие диверсионной деятельности) УК России. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении. Отмечается, что он дал признательные показания.
По данным ФСБ, в Telegram гражданин связался с украинским куратором, по заданию которого собрал разведывательную информацию о дислокации подразделений российской армии. 45-летний мужчина также рекогносцировал железнодорожный мост для совершения диверсионно-террористического акта.
