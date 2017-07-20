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20 июля 2017
Главные новости Москвы
17:04  20 июля 2017 7

Украина за сутки потеряла девять военных в Донбассе

Последствия боевых действий в Мариуполе. Украина, баррикады, донбасс, мариуполь
О потерях в Донбассе рассказало Минобороны УкраиныФото: Карина Ванеш © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Минобороны Украины сообщило о девяти погибших за сутки военных в Донбассе. По данным ведомства, еще несколько человек ранены.

Минувшим утром четверо украинских военных погибли в результате боевых действий в районе населенного пункта Красногоровка и еще один военнослужащий погиб в районе поселка Новгородское, уточнил потери официальный представитель Минобороны Украины Андрей Лысенко, передает «Федеральное агентство новостей».

Еще три человека погибли в результате подрыва в районе населенного пункта Новотошковка. Еще трое военнослужащих получили ранения. Девятый солдат скончался при обстреле в Марьинке.

Татьяна Трушина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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