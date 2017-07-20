Украина за сутки потеряла девять военных в Донбассе

Минобороны Украины сообщило о девяти погибших за сутки военных в Донбассе. По данным ведомства, еще несколько человек ранены.
Минувшим утром четверо украинских военных погибли в результате боевых действий в районе населенного пункта Красногоровка и еще один военнослужащий погиб в районе поселка Новгородское, уточнил потери официальный представитель Минобороны Украины Андрей Лысенко, передает «Федеральное агентство новостей».
Еще три человека погибли в результате подрыва в районе населенного пункта Новотошковка. Еще трое военнослужащих получили ранения. Девятый солдат скончался при обстреле в Марьинке.