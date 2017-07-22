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22 июля 2017
21 июля 2017
04:30  22 июля 2017 0

Названа точная причина смерти вокалиста Linkin Park Честера Беннингтона

Честер Беннингтон должен был отправиться с Liknkin Park в новое турнеФОТО: Fox News

Коронер Лос-Анджелеса подтвердил, что причиной смерти вокалиста группы Linkin Park Честера Беннингтона стало самоубийство. По данным Associated Press, рядом с телом артиста обнаружена открытая бутылка с алкоголем.

Также выяснилось, что несмотря на версию о передозировке наркотиками, криминалистам не удалось обнаружить следов каких-либо запрещенных веществ на месте инцидента.

Вокалист Linkin Park был найден мертвым в своем доме в Палос-Вердес в Калифорнии 20 июля. По данным американского издания TMZ, Беннингтон ушел из жизни, не оставив предсмертной записки. У музыканта остались шестеро детей от двух браков. Известно, что в прошлом артист на протяжении длительного времени боролся с наркотической и алкогольной зависимостью. В мае 2017 года с собой покончил друг Беннингтона — вокалист группы Soundgarden Крис Корнелл. Солист Linkin Park свел счеты с жизнью в день рождения Корнелла.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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