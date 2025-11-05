ТАСС: Авиакомпания «Победа» опровергла сообщения об аварийной посадке
05 ноября 2025 в 17:49
Фото: © URA.RU
Авиакомпания «Победа» опровергла информацию об аварийной посадке борта, следовавшего из Махачкалы. Об этом сообщает ТАСС.
