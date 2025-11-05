Симоньян предупредила о фальшивых приглашениях на презентацию ее книги

Симоньян сообщила, что полицейские уже проводят проверку по данному факту Фото: Роман Наумов © URA.RU

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опровергла информацию о презентации ее книги о режиссере Тигране Кеосаяне. Об этом она сообщила соцсетях. По ее словам, все сообщения о якобы готовящемся мероприятии являются фейком.

«Хозлы рассылают приглашения на презентацию якобы моей книги о Тигране. <...> Это, конечно же, фейк», — написала Симоньян в своем telegram-канале.

Она добавила, что сообщения главреду RT пришли от имени российского писателя, журналиста и политтехнолога Марины Юденич. Симоньян подчеркнула, что полицейские уже проводят расследование. Она также призвала свох подписчиков не терять бдительности.

Продолжение после рекламы