Симоньян предупредила о фальшивых приглашениях на презентацию ее книги
Симоньян сообщила, что полицейские уже проводят проверку по данному факту
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опровергла информацию о презентации ее книги о режиссере Тигране Кеосаяне. Об этом она сообщила соцсетях. По ее словам, все сообщения о якобы готовящемся мероприятии являются фейком.
«Хозлы рассылают приглашения на презентацию якобы моей книги о Тигране. <...> Это, конечно же, фейк», — написала Симоньян в своем telegram-канале.
Она добавила, что сообщения главреду RT пришли от имени российского писателя, журналиста и политтехнолога Марины Юденич. Симоньян подчеркнула, что полицейские уже проводят расследование. Она также призвала свох подписчиков не терять бдительности.
Кеосаян скончался 26 сентября в возрасте 59 лет после тяжелой болезни. В конце 2024 года он оказался в больнице с серьезными проблемами сердца. В ночь на 9 января 2025 года у него произошла клиническая смерть. Врачи сумели восстановить сердечный ритм, но после этого режиссер впал в кому. Подробнее о жизни режиссера — в материале URA.RU.
