Супруги выложили совместный пост в соцсетях, где сообщили о радстном событии

Заслуженный артист РФ Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) сообщил, что расписался со своей избранницей, главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Торжественное событие прошло в Донецке.

«В Донецке мы с Екатериной посетили ЗАГС и расписались», — написал Shaman у себя в telegram-канале. Ровно такой же короткий пост в этом же мессенджере опубликовала Мизулина.

К своей записи оба приложили видео. На кадрах видно, что Дронов и Мизулина одеты в одежду одинаковых цветов. Сотрудница ЗАГСа вынесла кольца новобрачным. После чего они надели их друг другу на пальцы и поставили подписи в специальном книге, тем самым узаконив свой союз.

Также на церемонии можно было увидеть главу ДНР Дениса Пушилина, который поздравил новобрачных с этим торжественным событием. Кроме того, в своих telegram-каналах новоиспеченные супруги снабдили подпись к видео смайликами. Дронов поставил красное сердечко, тогда как Мизулина — серое.