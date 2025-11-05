Shaman и Мизулина стали в Донецке мужем и женой. Видео
Супруги выложили совместный пост в соцсетях, где сообщили о радстном событии
Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press
Заслуженный артист РФ Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) сообщил, что расписался со своей избранницей, главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Торжественное событие прошло в Донецке.
«В Донецке мы с Екатериной посетили ЗАГС и расписались», — написал Shaman у себя в telegram-канале. Ровно такой же короткий пост в этом же мессенджере опубликовала Мизулина.
К своей записи оба приложили видео. На кадрах видно, что Дронов и Мизулина одеты в одежду одинаковых цветов. Сотрудница ЗАГСа вынесла кольца новобрачным. После чего они надели их друг другу на пальцы и поставили подписи в специальном книге, тем самым узаконив свой союз.
Также на церемонии можно было увидеть главу ДНР Дениса Пушилина, который поздравил новобрачных с этим торжественным событием. Кроме того, в своих telegram-каналах новоиспеченные супруги снабдили подпись к видео смайликами. Дронов поставил красное сердечко, тогда как Мизулина — серое.
В марте текущего года на концерте в «Live Арене» Shaman и Мизулина публично объявили о своих романтических отношениях. Во время официального заявления о этом, исполнитель представил музыкальную композицию «Ты моя», обнимая Мизулину. Первого сентября певец также преподнес своей избраннице необычный презент — партийный билет движения «Мы». Церемония вручения подарка состоялась в одном из российских лесов. Артист оформил партийный билет в виде крупной коробки, декорированной лентой в цветах российского триколора.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.