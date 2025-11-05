Мишустин: в сердцах людей осталась светлая память о Юрии Николаеве

«Юрия Александровича больше с нами нет. Но осталась светлая память, которая сохранится в сердцах всех, кто его знал и любил», — говорится в телеграмме. Мишустин подчеркнул, что музыкальные и развлекательные программы с участием Юрия Николаева отличались особой теплотой и искренностью. Эти передачи собирали перед экранами миллионы зрителей и объединяли разные поколения россиян.