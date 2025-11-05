Мишустин: в сердцах людей осталась светлая память о Юрии Николаеве
Программы с участием Юрия Николаева отличались особой теплотой и искренностью
Фото: Иванко Игорь / Агентство «Москва»
Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким народного артиста РФ Юрия Николаева, скончавшегося в возрасте 76 лет. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.
«Юрия Александровича больше с нами нет. Но осталась светлая память, которая сохранится в сердцах всех, кто его знал и любил», — говорится в телеграмме. Мишустин подчеркнул, что музыкальные и развлекательные программы с участием Юрия Николаева отличались особой теплотой и искренностью. Эти передачи собирали перед экранами миллионы зрителей и объединяли разные поколения россиян.
О кончине народного артиста РФ во вторник, 4 ноября, сообщил артист балета Николай Цискаридзе. Как написала телеведущая Ксения Собчак в своем telegram-канале, Юрий Николаев скончался в больнице после госпитализации. По информации Собчак, телеведущий боролся с онкологическим заболеванием.
Юрий Николаев стал одним из самых узнаваемых лиц отечественного телевидения благодаря культовым передачам. Наибольшую популярность ему принесли программы «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Достояние республики», «В наше время» и «Честное слово».
