Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Мишустин: в сердцах людей осталась светлая память о Юрии Николаеве

05 ноября 2025 в 17:51
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Программы с участием Юрия Николаева отличались особой теплотой и искренностью

Программы с участием Юрия Николаева отличались особой теплотой и искренностью

Фото: Иванко Игорь / Агентство «Москва»

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким народного артиста РФ Юрия Николаева, скончавшегося в возрасте 76 лет. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

«Юрия Александровича больше с нами нет. Но осталась светлая память, которая сохранится в сердцах всех, кто его знал и любил», — говорится в телеграмме. Мишустин подчеркнул, что музыкальные и развлекательные программы с участием Юрия Николаева отличались особой теплотой и искренностью. Эти передачи собирали перед экранами миллионы зрителей и объединяли разные поколения россиян.

О кончине народного артиста РФ во вторник, 4 ноября, сообщил артист балета Николай Цискаридзе. Как написала телеведущая Ксения Собчак в своем telegram-канале, Юрий Николаев скончался в больнице после госпитализации. По информации Собчак, телеведущий боролся с онкологическим заболеванием.

Продолжение после рекламы

Юрий Николаев стал одним из самых узнаваемых лиц отечественного телевидения благодаря культовым передачам. Наибольшую популярность ему принесли программы «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Достояние республики», «В наше время» и «Честное слово».

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал