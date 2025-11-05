Устюгов показал жену, а Табаков — девушку: звезды отгуляли на закрытой премьере «Огненного мальчика»

Надежда Михалкова (справа) на премьере своего фильма «Огненный мальчик» Фото: Виктор Васильев

Премьера фильма Надежды Михалковой «Огненный мальчик» прошла в Москве. Оценить детище Надежды собрался почти весь столичный бомонд. Многие пришли на премьеру целыми династиями.

Надежда Михалкова перед показом находилась в прекрасном настроении: она активно общалась с гостями. Те отметили: Надежда находится в отменной физической форме, которую она подчеркнула с помощью белоснежного платья. В этот вечер Надежда делилась секретами, в том числе и своей звездной сестры Анны, которая тоже снялась в фильме.

«Я никогда не слышала на площадке слова „нет“, — призналась Надежда. — Даже если этого не случалось, все равно все старались. Это так важно. Денис — наш главный герой, это тот человек, которого я чуть не убила. И я его люблю. А Аня (Михалкова — авт.) — это моя душа».

Продолжение после рекламы

Надежда Михалкова на закрытой премьере «Огненного мальчика» Фото: Виктор Васильев

«Я должна сказать Устюгову, что он — просто огонь, — продолжила Михалкова. — Я даже раскрою один секрет. Я спрашиваю у Ани: „Ты хочешь сняться с Устюговым?“. Она отвечает: „Да“. „Но вы никак не сходитесь по графикам!“ — говорю ей. А она в ответ: „Я поменяю свой график“. Так и случилось».

К слову, Александр Устюгов появился на премьере с женой Аглаей Шиловской. Напомним, летом стало известно, что они зарегистрировали свои отношения. Причем, сделали это тайно. Судя по всему, конфетно-букетный период в паре в самом разгаре. Глядя на них понимаешь, что в паре в данный момент царит полная идиллия.

Александр Устюгов с женой Аглаей Шиловской Фото: Виктор Васильев

«Малыша когда попросите у Аглаи?» — интересовались у Устюгова журналисты.

«Я уже попросил, осталось подождать», — заявил актер.

Рассказал Устюгов и о своем детстве. Актер не скрывал, что в подростковом возрасте доставил немало проблем своим родителям. Но понял он это только тогда, когда стал взрослым.

«Я был трудным подростком, — признался Александр. — Родителям доставлял немало проблем. Они меня пороли. Шучу (улыбается). Этот период мы пережили».

Артем Михалков пришел вместе с супругой Дарьей и детьми. Перед началом фильма он вспоминал свой подростковый возраст. Говорит, что в то время, как и Устюгова, случалось всякое.

«Мы попадали в разные ситуации, — улыбался режиссер. — Папа мог нас и выпороть. Я считаю, что это польза для нас. Мы получали, наверное, по заслугам».

Екатерина Вилкова с Ильей Любимовым на премьере «Огненного мальчика» Фото: Виктор Васильев

Актеры Екатерина Вилкова и Илья Любимов тоже премьеру «Огненного мальчика» пропустить не смогли. Они впервые за долгое время вышли в свет вместе. Судя по всему, артисты соскучились по светскому времяпрепровождению. До начала показа они активно общались с коллегами в частности, с Анной Михалковой. Напомним, что Илья и Екатерина поженились 14 лет назад. Супруги воспитывают двоих детей.

Появилась на премьере Надежды Михалковой и дочь Михаила Пореченкова Мария. Девушка учится на третьем курсе театрального института. Говорит, что имя звездного отца ей помогает. Оказывается, она часто просит у него совета. Тот не отказывает и во всем старается помочь любимой дочери.

«Мы разбираем с ним роли, — объяснила Мария. — Он приходит ко мне на показы спектаклей в институте».

Дочь Михаила Пореченкова Мария Фото: Виктор Васильев

Маша призналась, что мечтает стать хорошей актрисой. Правда, честно признается: пока ей профессия денег не приносит. Она ходит на кастинги и верит, что все обязательно получится.

Ирина Розанова редко выходит в свет. В кинотеатре звезда заявила: «Тусоваться — дело молодых». Правда, дополнила, что посещает уже вторую премьеру за последние несколько дней. «Я хожу на картины с радостью», — призналась актриса.

Продолжение после рекламы

Перед началом фильма она радовала своей энергичностью и оптимизмом. Звезда кино призналась, что старается не унывать.

«У нас поколение крепенькое, — заявила Розанова. — Наша профессия — кайф. Жизнь — тоже штука не плохая».

Артистка рассказала, что активно занята работой. Правда, в этом году много проектов, в которых она должна была быть задействована, было перенесено. Но есть и те, которые вскоре увидят свет.

Ирина Розанова на премьере «Огненного мальчика» Фото: Виктор Васильев

«Я снялась у Никиты Ефремова, — рассказала Ирина. — Потрясающий Никита. Я за то, что он станет хорошим режиссером однозначно».

В какой-то момент в фойе кинотеатра появилась Людмила Максакова. То, что Людмила Васильевна не в духе, стало понятно сразу. Актриса попыталась скрыться от журналистов в ресторане. Но спустя короткое время снова появилась в фойе и отправилась в зрительный зал.

По дороге Максакова закрыла свое лицо руками и шарфом. Таким образом старалась сделать все, чтобы журналисты ее не сфотографировали. Те, кстати, просили ее ответить на несколько вопросов. Но она не проронила ни слова. В зрительном зале она присела в свое кресло и закрыла лицо пригласительным билетом.





1/2 Людмила Максакова не пожелала общаться с журналистами Фото: Виктор Васильев

Зато Марина Зудина была более благосклонна к журналистам. На красной дорожке она позировала с детьми и девушкой сына Павла Ксенией. В их взаимоотношениях, судя по довольным лицам, тишь да гладь.