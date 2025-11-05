Валиева начала полноценно тренироваться после дисквалификации

Разрешение на возобновление тренировочного процесса Валиева получила 25 октября Фото: Илья Московец © URA.RU

Олимпийская чемпионка Камила Валиева возобновила полноценные тренировки после дисквалификации. Об этом сообщила Татьяна Навка.

«Камила вышла на полноценные тренировки в группе Светланы Соколовской. Когда доступ был открыт, она вышла»,— приводит ТАСС слова Навки. Ранее Валиева тренировалась в известной группе Этери Тутберидзе, которая воспитала множество чемпионок мира и Олимпийских игр.

В 2024 году Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение об отстранении фигуристки от соревнований и тренировок из-за нарушения антидопинговых правил. В пробе спортсменки был обнаружен триметазидин — препарат, запрещенный к использованию в спорте. Срок дисквалификации начал отсчитываться с 25 декабря 2021 года. Разрешение на возобновление тренировочного процесса Валиева получила 25 октября.

