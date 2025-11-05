Логотип РИА URA.RU
Валиева начала полноценно тренироваться после дисквалификации

05 ноября 2025 в 17:04
Разрешение на возобновление тренировочного процесса Валиева получила 25 октября

Фото: Илья Московец © URA.RU

Олимпийская чемпионка Камила Валиева возобновила полноценные тренировки после дисквалификации. Об этом сообщила Татьяна Навка.

«Камила вышла на полноценные тренировки в группе Светланы Соколовской. Когда доступ был открыт, она вышла»,— приводит ТАСС слова Навки. Ранее Валиева тренировалась в известной группе Этери Тутберидзе, которая воспитала множество чемпионок мира и Олимпийских игр.

В 2024 году Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение об отстранении фигуристки от соревнований и тренировок из-за нарушения антидопинговых правил. В пробе спортсменки был обнаружен триметазидин — препарат, запрещенный к использованию в спорте. Срок дисквалификации начал отсчитываться с 25 декабря 2021 года. Разрешение на возобновление тренировочного процесса Валиева получила 25 октября.

Параллельно с возобновлением тренировок Камила Валиева начала выступать в коммерческих ледовых проектах. 1 ноября фигуристка дебютировала в роли Одиллии (Черного лебедя) в ледовом шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро». Выступление состоялось в Москве на «Навка Арене» в рамках открытия театрального сезона-2025.

