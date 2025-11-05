Валиева начала полноценно тренироваться после дисквалификации
Разрешение на возобновление тренировочного процесса Валиева получила 25 октября
Фото: Илья Московец © URA.RU
Олимпийская чемпионка Камила Валиева возобновила полноценные тренировки после дисквалификации. Об этом сообщила Татьяна Навка.
«Камила вышла на полноценные тренировки в группе Светланы Соколовской. Когда доступ был открыт, она вышла»,— приводит ТАСС слова Навки. Ранее Валиева тренировалась в известной группе Этери Тутберидзе, которая воспитала множество чемпионок мира и Олимпийских игр.
В 2024 году Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение об отстранении фигуристки от соревнований и тренировок из-за нарушения антидопинговых правил. В пробе спортсменки был обнаружен триметазидин — препарат, запрещенный к использованию в спорте. Срок дисквалификации начал отсчитываться с 25 декабря 2021 года. Разрешение на возобновление тренировочного процесса Валиева получила 25 октября.
Параллельно с возобновлением тренировок Камила Валиева начала выступать в коммерческих ледовых проектах. 1 ноября фигуристка дебютировала в роли Одиллии (Черного лебедя) в ледовом шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро». Выступление состоялось в Москве на «Навка Арене» в рамках открытия театрального сезона-2025.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.