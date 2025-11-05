В Белоруссии заговорили о новой опасности из соседней Украины

Как считает Вольфович, количество накопленного оружия у населения Украины вырастет в разы после окончания СВО Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Оружие, накопленное у населения и бандформирований на Украине, может распространиться по всему СНГ. Об этом сообщил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович.

«Сегодня у населения Украины более 150 тысяч единиц различного оружия — у гражданского населения и у различных бандформирований, которые там готовят действовать в том числе и на белорусской территории. Это оружие рано или поздно начнет распространяться и по территории СНГ», — сказал Вольфович, его слова приводит РИА Новости.

По его мнению, накопление вооружений станет особенно интенсивным по окончании специальной военной операции (СВО). Вольфович подчеркнул, что данная ситуация создаст определенные риски для безопасности и жизни населения государств Содружества.

