В Белоруссии заговорили о новой опасности из соседней Украины
Как считает Вольфович, количество накопленного оружия у населения Украины вырастет в разы после окончания СВО
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Оружие, накопленное у населения и бандформирований на Украине, может распространиться по всему СНГ. Об этом сообщил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович.
«Сегодня у населения Украины более 150 тысяч единиц различного оружия — у гражданского населения и у различных бандформирований, которые там готовят действовать в том числе и на белорусской территории. Это оружие рано или поздно начнет распространяться и по территории СНГ», — сказал Вольфович, его слова приводит РИА Новости.
По его мнению, накопление вооружений станет особенно интенсивным по окончании специальной военной операции (СВО). Вольфович подчеркнул, что данная ситуация создаст определенные риски для безопасности и жизни населения государств Содружества.
Он полагает, что речь идет об общей проблеме, требующей совместного решения. Вольфович призвал коллег из стран СНГ акцентировать внимание на указанной проблеме в рамках международных площадок, а также в ходе контактов с представителями Соединенных Штатов и других западных государств.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.