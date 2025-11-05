Путин выразил соболезнования родным Николаева
05 ноября 2025 в 17:29
Фото: © URA.RU
Президент России Владимир Путин направил слова поддержки родственникам и близким покойного Николаева. Глава государства отметил, что телевизионный деятель работал с полной самоотдачей и внес весомый вклад в укрепление традиций российского телевещания. Соответствующая информация находится на сайте кремля.
