Минпромторг: россияне пересаживаются на отечественные автомобили
Продажи в РФ новых отечественных авто выросли на 9%
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В России в октябре зафиксирован рост продаж новых отечественных автомобилей на 9%. При этом реализация импортных машин сократилась на 22,8%. Об этом сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств).
«В октябре объемы реализации автомобилей, произведенных на территории Российской Федерации, составили 100,7 тысячи штук, что на 9% больше, чем в октябре 2024 года. Вместе с этим, за месяц реализовано 82,7 тысячи импортных автомобилей — на 22,8% меньше, чем за октябрь 2024 года», — передают РИА Новости сообщение.
В министерстве отметили значительное увеличение доли российских автомобилей за период с января по октябрь 2025 года. Доля российской техники выросла на 11 процентных пунктов по сравнению с таким же периодом прошлого года и достигла 55%. Это говорит о продолжающемся восстановлении национального автопрома и снижении зависимости от зарубежных поставок.
Ранее правительство разработало план по удешевлению отечественных автомобилей. По результатам стратегической сессии, посвященной вопросам развития российской автомобильной промышленности, председатель правительства Михаил Мишустин 10 июля дал поручение усовершенствовать механизмы поддержки транспортной отрасли. В частности, речь шла о снижении стоимости автомобилей и увеличении показателей производительности труда в данном секторе экономики.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.