SHAMAN и Мизулина поженились
05 ноября 2025 в 16:42
Фото: © URA.RU
Певец SHAMAN и директор лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина расписались в Донецком ЗАГСе. Об этом они рассказали у себя в telegram-каналах.
