Поклонники в ужасе от маникюра Анастасии Костенко, с которой нашел утешение футболист Дмитрий Тарасов после развода с Ольгой Бузовой. Маникюр модели оказался безобразен.
В соцсети Костенко выложила фото, на котором крупным планом виден маникюр девушки. Можно заметить, что на снимке рука не просто грязная, но еще и с бородавкой.
Поклонники телеведущей и начинающей певицы Ольги Бузовой тут же накинулись на девушку с критикой, что она не умеет следить за собой, пишет портал Znamenitka.
Напомним, карьера ростовской модели Анастасии Костенко резко пошла вверх после начала ее романа с футболистом Дмитрем Тарасовым, бывшим мужем Бузовой.