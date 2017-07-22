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22 июля 2017
10:57  22 июля 2017 1

Новая пассия экс-мужа Бузовой ужаснула поклонников бородавкой и грязными ногтями. ФОТО

Обычно Анастасия Костенко старается не привлекать внимания к своим ногтямФото: Instagram Анастасия Костенко

Поклонники в ужасе от маникюра Анастасии Костенко, с которой нашел утешение футболист Дмитрий Тарасов после развода с Ольгой Бузовой. Маникюр модели оказался безобразен.

В соцсети Костенко выложила фото, на котором крупным планом виден маникюр девушки. Можно заметить, что на снимке рука не просто грязная, но еще и с бородавкой.

Фото: соцсети

Поклонники телеведущей и начинающей певицы Ольги Бузовой тут же накинулись на девушку с критикой, что она не умеет следить за собой, пишет портал Znamenitka.

Напомним, карьера ростовской модели Анастасии Костенко резко пошла вверх после начала ее романа с футболистом Дмитрем Тарасовым, бывшим мужем Бузовой.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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