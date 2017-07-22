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22 июля 2017
11:39  22 июля 2017 0

Полностью раздетая Ирина Шейк взорвала Instagram. ФОТО

Челябинская модель не первый раз оголяется для обложки глянцевых журналовФОТО: Instagram Ирина Шейк

Фото полностью обнаженной Ирины Шейк взорвало Instagram. Пикантные части тела фотомодель из Челябинска постаралась прикрыть руками.

Ирина Шейк приняла участие в съемках известного фэшн-фотографа Марио Тестино. На своей странице в Instagram она выложила откровенным фото, сделанное для журнала Vogue.

На снимке Шейк полностью обнажена, с широкополой шляпой на голове. Пикантные части тела россиянка постаралась прикрыть руками.

Эротическое фото собрало почти 100 тысяч «лайков» за несколько часов. Поклонники модели выразили восхищение ее красотой: «О, Боже мой», «Волшебна», «Прекрасна!»

Ирина Шейк позировала фотографу в одной шляпе
ФОТО: Instagram Ирина Шейк

Рита Теркина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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