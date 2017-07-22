Полностью раздетая Ирина Шейк взорвала Instagram. ФОТО

Фото полностью обнаженной Ирины Шейк взорвало Instagram. Пикантные части тела фотомодель из Челябинска постаралась прикрыть руками.
Ирина Шейк приняла участие в съемках известного фэшн-фотографа Марио Тестино. На своей странице в Instagram она выложила откровенным фото, сделанное для журнала Vogue.
На снимке Шейк полностью обнажена, с широкополой шляпой на голове. Пикантные части тела россиянка постаралась прикрыть руками.
Эротическое фото собрало почти 100 тысяч «лайков» за несколько часов. Поклонники модели выразили восхищение ее красотой: «О, Боже мой», «Волшебна», «Прекрасна!»