На отдыхе в Магнитогорске пропала семья из Башкирии. В поисковом отряде «Легион СПАС» набирают добровольцев для поиска пропавших.
37-летний глава семейства Ильяс Надыргулов, его 29-летняя супруга Разина и двухлетний ребенок Радмир 17 июля выехали из села Акъяр на автомобиле «Шевроле Ланос» темного цвета. Семья собиралась отдохнуть на природе у реки Таналык.
«До настоящего времени местонахождение неизвестно», — сообщили на сайте общественной организации «Легион СПАС». Спасатели будут благодарны за любую информацию о возможном местоположении семьи. Они просят сообщать о пропавших по телефону 02 или +79177949484.
Кроме того, завтра, 23 июля на поиски семьи Надыргуловых привлекаются совершеннолетние волонтёры. Место сбора 9 часов утра у городской больницы № 1 Магнитогорска. Форма одежды — удобная обувь, с собой- репелленты, вода, перекус.