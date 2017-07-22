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Главные новости Челябинской области
12:44  22 июля 2017 0

На Южном Урале пропала семья с 2-летним малышом из Башкирии. Спасателям нужны добровольцы. ФОТО

Родители поехали отдыхать с сыном на реку, с тех пор их никто не виделФото: поисковый отряд "Легион-СПАС"

На отдыхе в Магнитогорске пропала семья из Башкирии. В поисковом отряде «Легион СПАС» набирают добровольцев для поиска пропавших.

37-летний глава семейства Ильяс Надыргулов, его 29-летняя супруга Разина и двухлетний ребенок Радмир 17 июля выехали из села Акъяр на автомобиле «Шевроле Ланос» темного цвета. Семья собиралась отдохнуть на природе у реки Таналык.

«До настоящего времени местонахождение неизвестно», — сообщили на сайте общественной организации «Легион СПАС». Спасатели будут благодарны за любую информацию о возможном местоположении семьи. Они просят сообщать о пропавших по телефону 02 или +79177949484.

Кроме того, завтра, 23 июля на поиски семьи Надыргуловых привлекаются совершеннолетние волонтёры. Место сбора 9 часов утра у городской больницы № 1 Магнитогорска. Форма одежды — удобная обувь, с собой- репелленты, вода, перекус.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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