Четверо детей погибли в пожаре в Челябинской области

Четверо детей погибли в Челябинской области. Трагедия произошла во время пожара в Пластовском районе, сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах.
Ранним утром в воскресенье, 23 июля, очевидцы позвонили в пожарную часть и сообщили, что горит частный дом № 53 на улице Центральная в поселке Верхняя Кабанка.
«Во время тушения постройки были обнаружены тела четырех детей, — сообщил источник. — Это две девочки шести лет, одной малышке три года, также погибла 11-летняя девочка».
Пока известно, что из четырех детей две девочки были сестрами. Их родственная связь с другими детьми устанавливается.
Также во время пожара пострадал отец одной из девочек, мужчина с ожогами второй и третьей степени госпитализирован. Прямо в больницу вызван психолог, который работает с ним и другими родственниками погибших детей. На месте происшествия работают полиция, следственный комитет, сотрудники МЧС. По предварительной версии, причиной беды стало короткое замыкание.