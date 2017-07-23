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Главные новости Челябинской области
04:28  23 июля 2017 0

Четверо детей погибли в пожаре в Челябинской области

Пожар на Белинского, 163а. Екатеринбург, пожар, огонь
По предварительной версии, причиной трагедии стало короткое замыкание.Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Четверо детей погибли в Челябинской области. Трагедия произошла во время пожара в Пластовском районе, сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах.

Ранним утром в воскресенье, 23 июля, очевидцы позвонили в пожарную часть и сообщили, что горит частный дом № 53 на улице Центральная в поселке Верхняя Кабанка.

«Во время тушения постройки были обнаружены тела четырех детей, — сообщил источник. — Это две девочки шести лет, одной малышке три года, также погибла 11-летняя девочка».

Пока известно, что из четырех детей две девочки были сестрами. Их родственная связь с другими детьми устанавливается.

Также во время пожара пострадал отец одной из девочек, мужчина с ожогами второй и третьей степени госпитализирован. Прямо в больницу вызван психолог, который работает с ним и другими родственниками погибших детей. На месте происшествия работают полиция, следственный комитет, сотрудники МЧС. По предварительной версии, причиной беды стало короткое замыкание.

Анна Салымская
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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