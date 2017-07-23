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23 июля 2017
22 июля 2017
Главные новости Москвы
06:57  23 июля 2017 0

Донецк остался без водоснабжения из-за обстрела фильтровальной станции

Клипарт, разное. Донецк, донецк
Донецкая фильтровальная станция отвечает за наличие воды в ряде крупных городовФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Донецкая фильтровальная станция приостановила работу из-за обстрелов. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на СМИ Украины.

Известно, что рядом с объектом выведены из строя линии электропередач. Сотрудники станции эвакуированы из соображений безопасности. В ближайшие сутки будет произведен осмотр станции, после чего выяснится масштаб повреждений ЛЭП.

Фильтровальная станция обеспечивает водой Донецк, а также города Авдеевка и Ясиноватая. Впервые работа объекта была остановлена 30 июля 2014 года из-за повреждений в результате обстрелов. В 2017 году работа станции также приостанавливалась по соображениям безопасности.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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