06:57 23 июля 2017 0

Донецкая фильтровальная станция отвечает за наличие воды в ряде крупных городов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Донецкая фильтровальная станция приостановила работу из-за обстрелов. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на СМИ Украины.

Известно, что рядом с объектом выведены из строя линии электропередач. Сотрудники станции эвакуированы из соображений безопасности. В ближайшие сутки будет произведен осмотр станции, после чего выяснится масштаб повреждений ЛЭП.

Фильтровальная станция обеспечивает водой Донецк, а также города Авдеевка и Ясиноватая. Впервые работа объекта была остановлена 30 июля 2014 года из-за повреждений в результате обстрелов. В 2017 году работа станции также приостанавливалась по соображениям безопасности.