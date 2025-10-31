Пропавшего в Турции пловца из РФ перестали искать
31 октября 2025 в 14:55
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Активные поиски пропавшего в Турции российского пловца Николая Свечникова прекращены. Об этом заявили в генконсульство РФ в Стамбуле. При этом следствие по делу продолжается. Никаких новостей о местонахождении россиянина не поступало с 24 августа.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал