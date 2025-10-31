Шойгу: Россия еще 7 лет назад предупреждала Запад о «Буревестнике»
Шойгу заявил, что испытания «Буревестника» и «Посейдона» стали неожиданностью для западных стран
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Россия предупреждала западные страны об испытаниях ракеты «Буревестник» и торпеды «Посейдон» еще семь лет назад, однако тогда этой информации не поверили. Об этом сообщил заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
«Если говорить, что это вдруг стало нашим новым оружием, я имею ввиду „Посейдон“ и „Буревестник“, здесь я могу сказать одно, что никакой неожиданности здесь нет, об этом Владимир Владимирович с большой трибуны во время послания Федеральному собранию сказал еще в 2018 году», — заявил Шойгу в интервью «Звезде». По его словам, тогда России никто из западных стран не поверил, из-за этого сегодняшние испытания данных видов оружия стали для них неожиданностью.
Крылатая ракета «Буревестник» с ядерной энергетической установкой и беспилотная торпеда «Посейдон» относятся к стратегическим вооружениям нового поколения и обладают практически неограниченной дальностью действия. По словам Путина, данным системам нет аналогов в мире.
Материал из сюжета:В России завершились испытания крылатой ракеты «Буревестник»
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.