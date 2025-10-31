Шойгу: Россия еще 7 лет назад предупреждала Запад о «Буревестнике»

Россия предупреждала западные страны об испытаниях ракеты «Буревестник» и торпеды «Посейдон» еще семь лет назад, однако тогда этой информации не поверили. Об этом сообщил заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу .

«Если говорить, что это вдруг стало нашим новым оружием, я имею ввиду „Посейдон“ и „Буревестник“, здесь я могу сказать одно, что никакой неожиданности здесь нет, об этом Владимир Владимирович с большой трибуны во время послания Федеральному собранию сказал еще в 2018 году», — заявил Шойгу в интервью «Звезде». По его словам, тогда России никто из западных стран не поверил, из-за этого сегодняшние испытания данных видов оружия стали для них неожиданностью.