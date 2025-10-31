В Крыму объявили ракетную опасность
31 октября 2025 в 14:40
В Крыму объявлена ракетная опасность. Об этом сообщили МЧС России. Ведомство распространило экстренное оповещение о ракетной угрозе через свое официальное мобильное приложение. Жителям полуострова стоит проявлять особую осторожность. Согласно информации ведомства, сигнал тревоги был объявлен в 12 часов 22 минуты по московскому времени.
