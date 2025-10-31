Песков призвал не доверять западной прессе в вопросе о встрече Путина и Трампа
Заявление Пескова прозвучало в ходе конференц-колла
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикации зарубежных изданий об отмененной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Представитель Кремля призвал ориентироваться на официальные формулировки, а не на интерпретации западной прессы.
«Я просто всем предлагаю вспомнить те формулировки, которые использовались. Там были совсем другие формулировки, надо ориентироваться на них, а не газетные», — заявил Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU.
Британское издание Financial Times ранее писало, что американская сторона приняла решение отменить запланированную встречу президента США с президентом РФ в Будапеште из-за бескомпромиссной позиции Москвы относительно урегулирования конфликта на Украине. После телефонных переговоров двух лидеров, состоявшихся 16 октября, в ходе которых была достигнута предварительная договоренность о проведении саммита, МИД России Сергей Лавров направил американской стороне официальное обращение. В данном документе была представлена российская позиция относительно устранения того, что Москва рассматривает в качестве фундаментальных причин украинского конфликта.
