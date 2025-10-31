Песков призвал не доверять западной прессе в вопросе о встрече Путина и Трампа

Заявление Пескова прозвучало в ходе конференц-колла Фото: Роман Наумов © URA.RU

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикации зарубежных изданий об отмененной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Представитель Кремля призвал ориентироваться на официальные формулировки, а не на интерпретации западной прессы.

«Я просто всем предлагаю вспомнить те формулировки, которые использовались. Там были совсем другие формулировки, надо ориентироваться на них, а не газетные», — заявил Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU.