Политика

Песков призвал не доверять западной прессе в вопросе о встрече Путина и Трампа

31 октября 2025 в 14:58
Заявление Пескова прозвучало в ходе конференц-колла

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикации зарубежных изданий об отмененной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Представитель Кремля призвал ориентироваться на официальные формулировки, а не на интерпретации западной прессы.

«Я просто всем предлагаю вспомнить те формулировки, которые использовались. Там были совсем другие формулировки, надо ориентироваться на них, а не газетные», — заявил Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU.

Британское издание Financial Times ранее писало, что американская сторона приняла решение отменить запланированную встречу президента США с президентом РФ в Будапеште из-за бескомпромиссной позиции Москвы относительно урегулирования конфликта на Украине. После телефонных переговоров двух лидеров, состоявшихся 16 октября, в ходе которых была достигнута предварительная договоренность о проведении саммита, МИД России Сергей Лавров направил американской стороне официальное обращение. В данном документе была представлена российская позиция относительно устранения того, что Москва рассматривает в качестве фундаментальных причин украинского конфликта.

