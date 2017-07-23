Бывший губернатор Прикамья, а ныне полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев раскритиковал неровный участок трассы от аэропорта в Перми, предложив взыскать деньги с инициаторов строительства дороги.
«С ума сошли что ли? Зачем прямую дорогу делать кривой? Хочешь снизить скорость — поставь дорожные знаки. Создавать повороты, в которых люди будут убиваться, чтобы снизить скорость — это не просто недомыслие какое-то, это дисквалификация», — заявил федеральный чиновник.
Речь идет об участке дороги на шоссе Космонавтов, который получился крайне неудобным для движения автомобилистов. Реконструкция проезжей части стартовала в 2014 году и называлась правительством бывшего губернатора Виктора Басаргина одним из приоритетных проектов. В 2017 году врио главы региона Максим Решетников заявил, что дорогу придется переделывать, чтобы выпрямить шоссе, пишет «Коммерсант».
Отметим, что первоначально называлась сумма реконструкции трассы в 8 млрд рублей, затем ее снизили до 3,5 млрд, потом — до 2,06 млрд.