Учредитель пермского фонда, «Добровольцы Донбасса» объяснил, почему ушел с поста президента

Вячеслав Лучников останется в структуре благотворительного фонда «Добровольцы Донбасса» после ухода с поста президента. В беседе с корреспондентом URA.RU Лучников отметил, что произошедшая ротация «была запланирована ранее». Он по-прежнему является единственным учредителем некоммерческой организации и входит в состав совета Фонда.

«Это [смена президента Фонда] — давно запланированная ротация. Дело в том, что последнее полгода я практически отсутствую в Перми из-за частых рабочих поездок. Иногда это мешает руководству благотворительной организацией. Поэтому совет Фонда принял решение освободить меня от должности президента Фонда. Но, я остаюсь в структуре организации: по-прежнему единственный учредитель, а также член совета фонда „Добровольцы Донбасса“. А сейчас сосредоточусь на других проектах, в том числе, в Монголии. Кроме этого, предстоит работа в Бурятии, Забайкальском и Иркутском краях», — отметил Лучников.