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Главные новости Челябинской области
11:31  23 июля 2017 0

Опубликовано видео с места страшного пожара в Челябинской области

В доме погибли четверо детейФото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Интернете опубликовано видео с места страшного пожара, который произошел в ночь на 23 июля в частном доме по улице Центральной в поселке Верхняя Кабанка Челябинской области. В огне погибли четверо детей и пострадал мужчина.

Предварительной причиной трагедии стало замыкание электропроводки на веранде жилища, после чего пламя охватило все строение. В результате в дыму задохнулись четыре девочки трех, шести и одиннадцати лет. Спасатели смогли вытащить из дома только отца семейства.

Семья, проживавшая в сгоревшем доме, считается благополучной. Оба родителя сейчас находятся в больнице — мать после перенесенного шока (в момент пожара она была на работе) — лежит под капельницей, а отец получил ожоги второй и третьей степени.

В ГУ МЧС по Челябинской области инициировано экстренное заседание комиссии по ЧС Пластовского района, на котором обсудят профилактические меры, а также оборудование жилья многодетных и социально-незащищенных семей пожарными извещателями.

«14 февраля этого года сотрудниками пожарной части, которая дислоцирована в двух километрах от места пожара, было проведено обучение мерам пожарной безопасности данной семьи. На следующий день в населенном пункте установлены дымовые датчики в четырех семьях. При планировании бюджета в дальнейшем запланирована установка датчиков дополнительно еще в четырех семьях», — рассказал заместитель главного начальника регионального управления ГУ МЧС, начальник управления надзорной деятельности и профилактической деятельности, полковник Эдуард Дорожкин.

Лев Истомин
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