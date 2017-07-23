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23 июля 2017
Главные новости Москвы
15:35  23 июля 2017 0

Кустурица назвал Крым российским

Эмир Кустурица. Екатеринбург, кустурица эмир
Режиссер приехал в Ялту с концертомФото: Александр Мамаев © URA.RU

Режиссер Эмир Кустурица назвал Крым российским. Такое заявление он сделал во время своего визита в Ялту, передает «Русская планета».

Сербский режиссер прилетел в Ялту, чтобы выступить с концертом 23 июля и рассказать о своих фильмах. Во время его встречи в аэропорту Кустурица рассказал, что знает о крымском городе.

«Я знаю Ялту по договору, который был после Второй мировой войны. В Ялте очень хорошая погода, здесь хорошие девушки. Здесь все интересно для меня, потому что вы тоже часть России», — отметил он.

Напомним, в июне стало известно, что Эмир Кустурица приедет в Крым со своей группой The No Smoking Orchestra, чтобы дать в Ялте первый концерт. В российском городе известный режиссер пробудет несколько дней.

Дарья Александрович
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