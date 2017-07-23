{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,93
Динамика за 2 недели
Евро 68,66
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
23 июля 2017
Главные новости Москвы
17:02  23 июля 2017 0

Школьница из Мурманска везла в детский лагерь водку и наркотики. «Плата за сексуальные услуги»

Поезд-музей инноваций
Девушку сняли с поезда полицейскиеФото: Анна Майорова © URA.RU

Подростка сняли с поезда в Самарской области, 14-летняя девушка везла с собой в летний лагерь коньяк, водку и амфетамин. Весь этот набор обнаружили в ее чемодане. Кроме того, во время пути школьница успела украсть золотые кольца у сопровождающей.

«Нашли несколько бутылок водки и коньяка. Их наличие девочка объяснила тем, что собиралась праздновать свой день рождения. Наркотики, по словам подростка, ей в качестве оплаты передал мужчина, которому она оказывала сексуальные услуги», — цитирует сайт 63.ру начальника отдела по делам несовершеннолетних Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте Аллу Нечесову.

Полиция в отношении школьницы из Мурманска возбудила уголовные дела за хранение наркотиков и кражу золотых украшений в поезде. Девочку уже отправили домой к маме.

Дарья Александрович
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров