Подростка сняли с поезда в Самарской области, 14-летняя девушка везла с собой в летний лагерь коньяк, водку и амфетамин. Весь этот набор обнаружили в ее чемодане. Кроме того, во время пути школьница успела украсть золотые кольца у сопровождающей.
«Нашли несколько бутылок водки и коньяка. Их наличие девочка объяснила тем, что собиралась праздновать свой день рождения. Наркотики, по словам подростка, ей в качестве оплаты передал мужчина, которому она оказывала сексуальные услуги», — цитирует сайт 63.ру начальника отдела по делам несовершеннолетних Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте Аллу Нечесову.
Полиция в отношении школьницы из Мурманска возбудила уголовные дела за хранение наркотиков и кражу золотых украшений в поезде. Девочку уже отправили домой к маме.