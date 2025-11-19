Логотип РИА URA.RU
Минобороны показало обломки ATACMS, которая атаковала Воронеж. Фото

19 ноября 2025 в 10:36
ВСУ попыталась атаковать Воронеж 18 ноября, сообщили в ведомстве

Фото: Минобороны России

Появились кадры обломков американских ракет ATACMS, которыми ВСУ пытались атаковать Воронеж. Фото URA.RU предоставило Министерство обороны РФ.

На фотографиях видны уничтоженные обломки ракеты. На них написаны иностранные надписи. Одна из частей ATACMS застряла в дереве.

Оборонное ведомства сообщило, что 18 ноября Киев выпустил четыре ракеты ATACMS в направлении Воронежа. Все ракеты были перехвачены российскими средствами ПВО — комплексами С-400 и «Панцирь». Обломки сбитых ракет повредили крыши геронтологического центра и детского дома, но среди гражданского населения нет жертв и пострадавших.

Обломки ракеты ATACMS

Фото: Минобороны России

Материал из сюжета:

Украинские атаки по российским регионам

