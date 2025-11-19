Мединский назвал события на Украине трагедией и для украинцев, и для россиян

Мединский рассказал о трагедии, связанной с Украиной Фото: Роман Наумов © URA.RU

Дистанцирование жителей Украины и России является общей бедой и для украинцев, и для россиян. Такое мнение выразил помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Стену, возникшую в последние годы между Россией и Украиной, между частями, по сути, одного исторического и духовного пространства, воспринимаю как большую общую беду, как трагедию», — сказал Владимир Мединский в интервью «Комсомольской правде». Помощник президента также добавил, что на Украине набирает силу «информационный морок», чему способствуют силы, заинтересованные в подрыве единства Москвы и Киева.