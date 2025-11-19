Логотип РИА URA.RU
Общество

Мединский назвал события на Украине трагедией и для украинцев, и для россиян

Мединский: стена, возникшая между россиянами и украинцами, стала общей трагедией
19 ноября 2025 в 10:27
Фото: Роман Наумов © URA.RU

Дистанцирование жителей Украины и России является общей бедой и для украинцев, и для россиян. Такое мнение выразил помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Стену, возникшую в последние годы между Россией и Украиной, между частями, по сути, одного исторического и духовного пространства, воспринимаю как большую общую беду, как трагедию», — сказал Владимир Мединский в интервью «Комсомольской правде». Помощник президента также добавил, что на Украине набирает силу «информационный морок», чему способствуют силы, заинтересованные в подрыве единства Москвы и Киева.

По словам Мединского, на Украине сейчас идет тотальная информационная война: населению постоянно лгут как о нынешних событиях, так и об истории. Кроме того, он отметил разрушение экономики и инфраструктуры страны, массовый исход населения и значительные потери на фронте.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

