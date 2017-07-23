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23 июля 2017
Главные новости Москвы
18:17  23 июля 2017 0

Актриса фильма «Москва слезам не верит» попала в базу «Миротворца»

Ирина Муравьева приезжала с гастролями в КрымФото: Wikimedia

Актриса Ирина Муравьева и актер Малого театра Борис Клюев попали в базу украинского сайта «Миротворец». Причиной занесения их в этот черный список стали гастроли в Крыму и поддержка присоединения полуострова к России.

Дав концерты на полуострове, Муравьева и Клюев, отмечается на сайте, «нарушили границу Украины». Кроме того, в черном списке украинского сайта находятся российские актеры Василий Бочкарев, Александр Вершинин, Людмила Титова, Людмила Полякова, а также деятели шоу-бизнеса.

Сайт «Миротворец» создан по инициативе Антона Геращенко и открыт в 2014 году. На нем выкладывается информация о людях, которых Киев считает врагами. К таковым относятся, в основном, российские журналисты, актеры, певцы и политики. Кроме того, ранее «Миротворец» публиковал данные о российских военнослужащих в Сирии, — передает «Российская газета».

Дарья Александрович
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