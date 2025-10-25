Родственники пропавших без вести военных ВСУ провели митинг в Киеве

Люди растянули 120-метровый плакат, где изображены фото пропавших бойцов ВСУ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Киеве на площади Независимости состоялся митинг родственников пропавших без вести военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Участники акции публично потребовали от украинских властей ускорить поисковые работы, чтобы узнать о судьбе своих близких. Об этом сообщает украинский телеканал «Новости.Live».

«В Киеве продолжается акция в поддержку пропавших без вести украинских [военных]. Участники [акции] держат флаги, плакаты с именами пропавших и требуют усиления поиска и возвращения каждого», — сказано в сообщении украинского телеканала в Telegram.

Также указано, что участники мероприятия держат плакат длиною около 120 метров. На нем размещены фотографии пропавших военнослужащих ВСУ.

