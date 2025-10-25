Родственники пропавших без вести военных ВСУ провели митинг в Киеве
Люди растянули 120-метровый плакат, где изображены фото пропавших бойцов ВСУ
В Киеве на площади Независимости состоялся митинг родственников пропавших без вести военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Участники акции публично потребовали от украинских властей ускорить поисковые работы, чтобы узнать о судьбе своих близких. Об этом сообщает украинский телеканал «Новости.Live».
«В Киеве продолжается акция в поддержку пропавших без вести украинских [военных]. Участники [акции] держат флаги, плакаты с именами пропавших и требуют усиления поиска и возвращения каждого», — сказано в сообщении украинского телеканала в Telegram.
Также указано, что участники мероприятия держат плакат длиною около 120 метров. На нем размещены фотографии пропавших военнослужащих ВСУ.
Ранее в Киеве, Харькове и Сумах прошли митинги в поддержку семей военнослужащих, числящихся пропавшими без вести. Участники мероприятий акцентировали внимание на существующих трудностях с выплатой компенсаций, а также выразили недовольство работой представителей государственных органов. Участники акции заявили, что «коррупция убивает демократию и забирает жизни». Они также скандировали лозунги: «Люди отдали все, но не получили ничего», «Боритесь с коррупцией, а не возглавляйте ее».
