Путин заявил о мировой поддержке российской инициативы по борьбе с киберпреступностью
Путин обратился с приветственным словом к участникам церемонии подписания
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Заключение Конвенции ООН по борьбе с киберпреступностью стало значимым историческим этапом, достигнутым благодаря широкой поддержке государствами мира инициативы, предложенной Российской Федерацией. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин в приветствии участникам церемонии подписания.
«Это без преувеличения историческое событие стало возможным благодаря поддержке большинством стран мира выдвинутой Россией в 2019 году инициативы по разработке универсального международного договора о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях», — подчеркнул Путин. Сообщение опубликовано на сайте Кремля.
Приветствие главы российского государства зачитал в Ханое генпрокурор РФ Александр Гуцан. В своем обращении президент также отметил, что даже в условиях сложной международной ситуации дипломатам и представителям правоохранительных органов стран — членов ООН удалось консолидировать свои усилия для разработки и согласования проекта данного ключевого документа.
Конвенция ООН по противодействию киберпреступности была подписана 25 октября в Ханое. Документ подготовлен Генпрокуратурой Российской Федерации при координирующей роли Министерства иностранных дел России. Конвенция была одобрена Организацией Объединенных Наций в декабре 2024 года. На данный момент свои подписи в документе поставили представители 65 стран.
