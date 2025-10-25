Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

Путин заявил о мировой поддержке российской инициативы по борьбе с киберпреступностью

Путин назвал подписание конвенции ООН против киберпреступности историческим
25 октября 2025 в 13:23
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Путин обратился с приветственным словом к участникам церемонии подписания

Путин обратился с приветственным словом к участникам церемонии подписания

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Заключение Конвенции ООН по борьбе с киберпреступностью стало значимым историческим этапом, достигнутым благодаря широкой поддержке государствами мира инициативы, предложенной Российской Федерацией. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин в приветствии участникам церемонии подписания.

«Это без преувеличения историческое событие стало возможным благодаря поддержке большинством стран мира выдвинутой Россией в 2019 году инициативы по разработке универсального международного договора о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях», — подчеркнул Путин. Сообщение опубликовано на сайте Кремля.

Приветствие главы российского государства зачитал в Ханое генпрокурор РФ Александр Гуцан. В своем обращении президент также отметил, что даже в условиях сложной международной ситуации дипломатам и представителям правоохранительных органов стран — членов ООН удалось консолидировать свои усилия для разработки и согласования проекта данного ключевого документа.

Продолжение после рекламы

Конвенция ООН по противодействию киберпреступности была подписана 25 октября в Ханое. Документ подготовлен Генпрокуратурой Российской Федерации при координирующей роли Министерства иностранных дел России. Конвенция была одобрена Организацией Объединенных Наций в декабре 2024 года. На данный момент свои подписи в документе поставили представители 65 стран.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал