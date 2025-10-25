Путин заявил о мировой поддержке российской инициативы по борьбе с киберпреступностью

Путин обратился с приветственным словом к участникам церемонии подписания Фото: Роман Наумов © URA.RU

Заключение Конвенции ООН по борьбе с киберпреступностью стало значимым историческим этапом, достигнутым благодаря широкой поддержке государствами мира инициативы, предложенной Российской Федерацией. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин в приветствии участникам церемонии подписания.

«Это без преувеличения историческое событие стало возможным благодаря поддержке большинством стран мира выдвинутой Россией в 2019 году инициативы по разработке универсального международного договора о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях», — подчеркнул Путин. Сообщение опубликовано на сайте Кремля.

Приветствие главы российского государства зачитал в Ханое генпрокурор РФ Александр Гуцан. В своем обращении президент также отметил, что даже в условиях сложной международной ситуации дипломатам и представителям правоохранительных органов стран — членов ООН удалось консолидировать свои усилия для разработки и согласования проекта данного ключевого документа.

