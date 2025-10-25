Логотип РИА URA.RU
Приметы на Агафонов день: что можно и нельзя делать 26 октября 2025

Агафонов день отмечают в народном календаре 26 октября 2025
25 октября 2025 в 13:30
В народном календаре 4 сентября — день Агафона Огуменника

В народном календаре 4 сентября — день Агафона Огуменника

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

26 октября в народном календаре — Агафонов день, также известный как Банное обиходье. В этот день многие верили, что особые ритуалы и обычаи помогут очистить тело и душу, а также привлечь здоровье и удачу. URA.RU собрало проверенные приметы, традиции и запреты этого дня.

История праздника: в честь кого назван Агафонов день

Святые мученики Карп, Папила, Агафоника и Агафодор жили в период гонений на христиан при римском императоре Деции. Карп, епископ Фиатирийский, и его диакон Папила открыто проповедовали христианство, за что были схвачены и подвергнуты жестоким пыткам. Согласно житию, их били железными крючьями, жгли на раскаленных решетках, но они оставались невредимыми благодаря вере.

Агафоника, сестра Папилы, и Агафодор, их сподвижник, также приняли мученическую смерть, отказавшись отречься от Христа. Их казнь через усечение мечом стала примером стойкости для последующих поколений христиан. На Руси память этих святых слилась с народными традициями, связанными с баней. День получил название Агафонов день или Банное обиходье. Считалось, что в этот период банный дух — Банник — становится особенно активным, и его нужно умилостивить, чтобы избежать неприятностей.

Агафодор и его сестра Агафоника были мучениками, ныне чтимые православной церковью

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Приметы погоды на 26 октября 2025

В народе Агафонов день считался важным для предсказания погоды на предстоящую зиму. Наблюдали за природными явлениями и поведением животных:

  • Туман утром — к оттепели в ближайшие дни.
  • Воробьи собираются в стаи и шумят — к сухой и солнечной погоде.
  • Дождь с утра — к продолжительной слякоти и мокрому снегу в ноябре.
  • Ветер с севера — к ранним морозам.
  • Куры рано садятся на насест — к похолоданию.

Особое внимание уделялось бане: если пар быстро рассеивался над баней, это сулило мягкую зиму, а если долго стоял столбом, то ждали суровых морозов.

Жизненные поверья и суеверия

С Агафоновым днем связано множество поверий, большая часть которых касается бани и защиты от нечистой силы:

  • Банник — хозяин бани — в этот день мог «шалить»: пугать людей, кидаться горячими камнями или даже удушить паром. Чтобы его умилостивить, после мытья в бане оставляли веник, мыло и ведро чистой воды.
  • Веник для бани, приготовленный в этот день, считался особенно целебным. Его хранили весь год и использовали для лечения болезней.
  • Соль, оставленная на ночь в бане, по поверьям, приобретала магические свойства: ее добавляли в еду для защиты от сглаза.


Что нельзя делать в Агафонов день

Народные традиции запрещали:

  • Работать после захода солнца — особенно шить и стирать, чтобы не привлечь внимание нечистой силы.
  • Оставлять баню грязной — это могло разгневать Банника.
  • Мыться в бане в одиночку — считалось, что Банник может «запарить» человека.
  • Ссориться и сквернословить — это привлекало беды в дом.
  • Выбрасывать старые веники — их сжигали в печи, чтобы уничтожить негативную энергию.

По церковным канонам, в день памяти мучеников осуждались грубость, отказ в помощи нуждающимся и любые формы жестокости.

Важной частью Банного дня было наведение порядка в бане и починка банных принадлежностей

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Традиции 26 октября

Главной традицией дня была тщательная уборка и протапливание бани. Семьи мылись вместе, используя целебные веники из березы, дуба или крапивы. После мытья принято было обливаться холодной водой для укрепления здоровья.

  • Угощение для Банника — в углу бани оставляли тарелку с кашей или хлебом, чтобы задобрить духа.
  • Приготовление каши — как и в день Андрона Звездочета, каша из зерна нового урожая символизировала достаток. Ее подавали с медом и маслом.
  • Обряд защиты дома — углы дома окропляли святой водой, чтобы изгнать нечистую силу.

Вещие сны и их значение 26 октября

Ночь на 26 октября считалась временем, когда сны могли предсказать будущее. Наиболее значимыми они были для людей, рожденных под знаками Телец, Дева и Козерог.

По народным приметам, увидеть во сне баню означало, что пора очистить жизнь от старых обид. Если снится, что паришься веником, это предвещает выздоровление или избавление от проблем. Чувствовать жар в бане — знак неожиданных новостей. А появление во сне Банника предупреждало о необходимости быть осторожным в делах.

Именины 26 октября

  • Вениамин (еврейское происхождение, означает «сын правой руки, любимый сын»)
  • Иннокентий (латинское происхождение, означает «невинный, чистый»)
  • Карп (греческое происхождение, означает «плод, урожай»)
  • Никита (греческое происхождение, означает «победитель»)
  • Николай (греческое происхождение, означает «победитель народа»)
  • Трофим (греческое происхождение, означает «питающий, заботливый»)

Популярные вопросы и ответы

Почему Агафонов день называют Банным обиходьем?

На Руси к концу октября готовили баню к зиме: конопатили стены, проверяли печь. Считалось, что Банник в этот день прощается с осенью и может навредить тем, кто пренебрегает банными ритуалами.

Какие приметы о погоде самые точные?

Наиболее достоверными считались приметы, связанные с поведением птиц и бани:

  • Воробьи шумят — к ясной погоде.
  • Пар над баней стоит столбом — к морозной зиме.

Почему нельзя мыться в одиночку?

Согласно поверьям, Банник не любит одиночек и может их «испытать» — напугать или даже причинить вред.

Можно ли гадать в этот день?

Разрешалось гадать на бане: бросали веник на пол и смотрели, куда лягут прутья — если на восток, год будет удачным.

Кому снятся вещие сны в эту ночь?

Наиболее яркие сны видят люди, рожденные под земными знаками зодиака (Телец, Дева, Козерог). Сны часто связаны с здоровьем и бытовыми вопросами.

Что означают сны о бане?

Чистая бань — к благополучию, грязная — к конфликтам. Видеть в ней незнакомцев — к новым знакомствам.

