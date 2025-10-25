Приметы на Агафонов день: что можно и нельзя делать 26 октября 2025

В народном календаре 4 сентября — день Агафона Огуменника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

26 октября в народном календаре — Агафонов день, также известный как Банное обиходье. В этот день многие верили, что особые ритуалы и обычаи помогут очистить тело и душу, а также привлечь здоровье и удачу. URA.RU собрало проверенные приметы, традиции и запреты этого дня.

История праздника: в честь кого назван Агафонов день

Святые мученики Карп, Папила, Агафоника и Агафодор жили в период гонений на христиан при римском императоре Деции. Карп, епископ Фиатирийский, и его диакон Папила открыто проповедовали христианство, за что были схвачены и подвергнуты жестоким пыткам. Согласно житию, их били железными крючьями, жгли на раскаленных решетках, но они оставались невредимыми благодаря вере.

Агафоника, сестра Папилы, и Агафодор, их сподвижник, также приняли мученическую смерть, отказавшись отречься от Христа. Их казнь через усечение мечом стала примером стойкости для последующих поколений христиан. На Руси память этих святых слилась с народными традициями, связанными с баней. День получил название Агафонов день или Банное обиходье. Считалось, что в этот период банный дух — Банник — становится особенно активным, и его нужно умилостивить, чтобы избежать неприятностей.

Агафодор и его сестра Агафоника были мучениками, ныне чтимые православной церковью

Приметы погоды на 26 октября 2025

В народе Агафонов день считался важным для предсказания погоды на предстоящую зиму. Наблюдали за природными явлениями и поведением животных:

Туман утром — к оттепели в ближайшие дни.

Воробьи собираются в стаи и шумят — к сухой и солнечной погоде.

Дождь с утра — к продолжительной слякоти и мокрому снегу в ноябре.

Ветер с севера — к ранним морозам.

Куры рано садятся на насест — к похолоданию.

Особое внимание уделялось бане: если пар быстро рассеивался над баней, это сулило мягкую зиму, а если долго стоял столбом, то ждали суровых морозов.

Жизненные поверья и суеверия

С Агафоновым днем связано множество поверий, большая часть которых касается бани и защиты от нечистой силы:

Банник — хозяин бани — в этот день мог «шалить»: пугать людей, кидаться горячими камнями или даже удушить паром. Чтобы его умилостивить, после мытья в бане оставляли веник, мыло и ведро чистой воды.

— хозяин бани — в этот день мог «шалить»: пугать людей, кидаться горячими камнями или даже удушить паром. Чтобы его умилостивить, после мытья в бане оставляли веник, мыло и ведро чистой воды. Веник для бани , приготовленный в этот день, считался особенно целебным. Его хранили весь год и использовали для лечения болезней.

, приготовленный в этот день, считался особенно целебным. Его хранили весь год и использовали для лечения болезней. Соль, оставленная на ночь в бане, по поверьям, приобретала магические свойства: ее добавляли в еду для защиты от сглаза.





Что нельзя делать в Агафонов день

Народные традиции запрещали:

Работать после захода солнца — особенно шить и стирать, чтобы не привлечь внимание нечистой силы.

Оставлять баню грязной — это могло разгневать Банника.

Мыться в бане в одиночку — считалось, что Банник может «запарить» человека.

Ссориться и сквернословить — это привлекало беды в дом.

Выбрасывать старые веники — их сжигали в печи, чтобы уничтожить негативную энергию.

По церковным канонам, в день памяти мучеников осуждались грубость, отказ в помощи нуждающимся и любые формы жестокости.

Важной частью Банного дня было наведение порядка в бане и починка банных принадлежностей

Традиции 26 октября

Главной традицией дня была тщательная уборка и протапливание бани. Семьи мылись вместе, используя целебные веники из березы, дуба или крапивы. После мытья принято было обливаться холодной водой для укрепления здоровья.

Угощение для Банника — в углу бани оставляли тарелку с кашей или хлебом, чтобы задобрить духа.

Приготовление каши — как и в день Андрона Звездочета, каша из зерна нового урожая символизировала достаток. Ее подавали с медом и маслом.

Обряд защиты дома — углы дома окропляли святой водой, чтобы изгнать нечистую силу.

Вещие сны и их значение 26 октября

Ночь на 26 октября считалась временем, когда сны могли предсказать будущее. Наиболее значимыми они были для людей, рожденных под знаками Телец, Дева и Козерог.

По народным приметам, увидеть во сне баню означало, что пора очистить жизнь от старых обид. Если снится, что паришься веником, это предвещает выздоровление или избавление от проблем. Чувствовать жар в бане — знак неожиданных новостей. А появление во сне Банника предупреждало о необходимости быть осторожным в делах.

Именины 26 октября

Вениамин (еврейское происхождение, означает «сын правой руки, любимый сын»)

Иннокентий (латинское происхождение, означает «невинный, чистый»)

Карп (греческое происхождение, означает «плод, урожай»)

Никита (греческое происхождение, означает «победитель»)

Николай (греческое происхождение, означает «победитель народа»)

Трофим (греческое происхождение, означает «питающий, заботливый»)

Популярные вопросы и ответы

Почему Агафонов день называют Банным обиходьем?

На Руси к концу октября готовили баню к зиме: конопатили стены, проверяли печь. Считалось, что Банник в этот день прощается с осенью и может навредить тем, кто пренебрегает банными ритуалами.

Какие приметы о погоде самые точные?

Наиболее достоверными считались приметы, связанные с поведением птиц и бани:

Воробьи шумят — к ясной погоде.

Пар над баней стоит столбом — к морозной зиме.

Почему нельзя мыться в одиночку?

Согласно поверьям, Банник не любит одиночек и может их «испытать» — напугать или даже причинить вред.

Можно ли гадать в этот день?

Разрешалось гадать на бане: бросали веник на пол и смотрели, куда лягут прутья — если на восток, год будет удачным.

Кому снятся вещие сны в эту ночь?

Наиболее яркие сны видят люди, рожденные под земными знаками зодиака (Телец, Дева, Козерог). Сны часто связаны с здоровьем и бытовыми вопросами.

