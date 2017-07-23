Американские диетологи определили, как можно сохранить нормальную массу тела, практически не ограничивая себя в потреблении пищи и не изматывая себя постоянными физическими нагрузками. Главное — правильно распределить приемы пищи в зависимости от времени суток.
Как сообщает «Федеральное агентство новостей», таким образом подтвердилось правило, которому следовал еще выдающийся российский полководец Александр Суворов — «завтрак съешь сам, а ужин отдай врагу».
В результате проведенного исследования специалисты-диетологи пришли к однозначному выводу: самую сытную и калорийную часть рациона необходимо употребить в утренние часы. Весь остальной дневной рацион лучше съесть в течение дня, а после 18:00 и вовсе лучше отказаться от приема пищи.
У тех, кто следует этому принципу, индекс массы тела, как правило, значительно ниже, чем у остальных, а также отсутствует склонность к колебаниям веса. Исследованием было охвачено 50 тыс. человек, пишет Nation News.