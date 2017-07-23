{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,93
Динамика за 2 недели
Евро 68,66
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
23 июля 2017
23:46  23 июля 2017 0

Диетологи выяснили, когда лучше всего употреблять калорийную пищу

Исследование еще раз подтвердило - есть после 18:00 не стоитФото: PxHere

Американские диетологи определили, как можно сохранить нормальную массу тела, практически не ограничивая себя в потреблении пищи и не изматывая себя постоянными физическими нагрузками. Главное — правильно распределить приемы пищи в зависимости от времени суток.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», таким образом подтвердилось правило, которому следовал еще выдающийся российский полководец Александр Суворов — «завтрак съешь сам, а ужин отдай врагу».

В результате проведенного исследования специалисты-диетологи пришли к однозначному выводу: самую сытную и калорийную часть рациона необходимо употребить в утренние часы. Весь остальной дневной рацион лучше съесть в течение дня, а после 18:00 и вовсе лучше отказаться от приема пищи.

У тех, кто следует этому принципу, индекс массы тела, как правило, значительно ниже, чем у остальных, а также отсутствует склонность к колебаниям веса. Исследованием было охвачено 50 тыс. человек, пишет Nation News.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров