Операторов ждут миллиардные штрафы из-за исполнения «закона Яровой»

Пакет антитеррористических законов, известный под названием «пакет Яровой», может привести к многомиллиардным штрафам, которые придется заплатить российским сотовым операторам. Документ предполагает хранение личных данных граждан Евросоюза, что противоречит законодательству ЕС.
По «закону Яровой» операторы должны на протяжении полугода хранить переписку, разговоры, фото, видео и аудиофайлы абонентов, при том, что никаких ограничений на хранение трафика иностранцев в документе не прописано, пишет газета «Ведомости».
Между тем, весной будущего года на месяц раньше, чем «закон Яровой», в ЕС в силу вступает новый регламент о защите личных данных, предполагающий хранение данных только части пользователей.
Нарушение норм обработки данных может привести к штрафным санкциям в размере до 20 млн евро или до четырех процентов от объема годовой выручки. Таким образом, сотовым операторам России грозит общий штраф до 45 млрд рублей.