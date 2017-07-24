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19 июля 2017
11:32  24 июля 2017 0

Один из районов Ямала хочет возглавить чиновник с медалью. Аборигены ему не помешают

Новый Уренгой — Сеяха — Яр-Сале - командировка Кобылкина, кобылкин дмитрий, кугаевский андрей
Окружные власти поддерживают Андрея Кугаевского (слева) в желании снова стать главой районаФото: Андрей Загумённов © URA.RU

Действующий глава Ямальского района Андрей Кугаевский собирается вновь возглавить территорию после выборов. 22 июля политик от «Единой России» подал документы в избирательную комиссию, сообщили в ТИК.

У Кугаевского два конкурента от ЛДПР и КПРФ. Коммунисты поддержали Дмитрия Гричуху (замдиректора ООО «Деловой Урал-ЕК»), либерал-демократы — Олега Олефиренко (временно неработающий).

Согласно документам, Кугаевский в 2005 году закончил российскую академию госслужбы при президенте РФ. В 2016 году он был награжден медалью Совбеза «За заслуги в обеспечении национальной безопасности» по итогам ликвидации вспышки сибирской язвы в Ямальском районе. Напомним, тогда для борьбы с эпизоотией на Ямал прибывали военные, специалисты МЧС, ветеринары и врачи. По официальным данным, от инфекции погиб ребенок. Награда вручена по представлению губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина.

Ни о каких представителях общественных объединений или самовыдвиженцев ТИК Ямальского района не сообщает. Хотя ранее и обсуждалось возможное выдвижение представителей вновь созданной организации «Единый Ямал», выросшей из сообщества «Голос тундры» «Вконтакте». Власти ранее предположили, что сообщество намеренно подрывает стабильность в регионе и ведет информационную войну, настраивая коренных жителей против действующей власти.

Юлия Фролова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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