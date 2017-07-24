Действующий глава Ямальского района Андрей Кугаевский собирается вновь возглавить территорию после выборов. 22 июля политик от «Единой России» подал документы в избирательную комиссию, сообщили в ТИК.
У Кугаевского два конкурента от ЛДПР и КПРФ. Коммунисты поддержали Дмитрия Гричуху (замдиректора ООО «Деловой Урал-ЕК»), либерал-демократы — Олега Олефиренко (временно неработающий).
Согласно документам, Кугаевский в 2005 году закончил российскую академию госслужбы при президенте РФ. В 2016 году он был награжден медалью Совбеза «За заслуги в обеспечении национальной безопасности» по итогам ликвидации вспышки сибирской язвы в Ямальском районе. Напомним, тогда для борьбы с эпизоотией на Ямал прибывали военные, специалисты МЧС, ветеринары и врачи. По официальным данным, от инфекции погиб ребенок. Награда вручена по представлению губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина.
Ни о каких представителях общественных объединений или самовыдвиженцев ТИК Ямальского района не сообщает. Хотя ранее и обсуждалось возможное выдвижение представителей вновь созданной организации «Единый Ямал», выросшей из сообщества «Голос тундры» «Вконтакте». Власти ранее предположили, что сообщество намеренно подрывает стабильность в регионе и ведет информационную войну, настраивая коренных жителей против действующей власти.