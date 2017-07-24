Ректор российского вуза попал в число долларовых миллиардеров

Состояние ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко перешагнуло отметку в 1 млрд долларов.
Литвиненко принадлежит пакет акций компании «ФосАрго», стоимость которого 21 июля выросла до 59,9 млрд рублей (1,01 млрд долларов). Акции компании ректор университета мог получить в ходе приватизации. По одной из версий привилегированные акции были переданы ему в середине 2000-х годов после знакомства с основателем «ФосАгро», экс-сенатором от Мурманской области Андреем Гурьевым, пишет газета «Ведомости».
Также известно, что весной этого года Литвиненко увеличил долю в компании до 19,35%, купив 4,81% акций у Игоря Антошина.