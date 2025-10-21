Трамп высказался о возможном диалоге с Путиным по Украине

Срочная новость Фото: © URA.RU

Дональд Трамп опроверг утверждения о том, что возможная встреча с Владимиром Путиным станет напрасной тратой времени. По его словам, на данном направлении ведется активная работа, и в ближайшие двое суток общественность будет проинформирована о дальнейших шагах. Об этом он заявил в белом Доме.