Трамп высказался о возможном диалоге с Путиным по Украине
22 октября 2025 в 02:11
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Дональд Трамп опроверг утверждения о том, что возможная встреча с Владимиром Путиным станет напрасной тратой времени. По его словам, на данном направлении ведется активная работа, и в ближайшие двое суток общественность будет проинформирована о дальнейших шагах. Об этом он заявил в белом Доме.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал