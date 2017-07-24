Россия запустит в космос спутник, напечатанный на 3D-принтере

Первый напечатанный на 3D-принтере российский спутник запустят космос 17 августа. Запуск будет произведен с борта МКС.
Как сообщает «Национальная служба новостей», спутник «Томск-ТПУ-120» был доставлен на МКС весной 2016 года. Отправить его «на работу» предстоит космонавтам Федору Юрчихину и Сергею Рязанскому.
24 июля спутник пройдёт проверку работоспособности, также будут заряжены аккумуляторы. Планируется, что он проведет в открытом космосе около полугода, передавая при этом информацию о платах, батареях, температуре на борту, параметрах электронных компонентов.
Спутник «Томск-ТПУ 120» был разработан в Томском политехническом университете в рамках соглашения вуза о стратегическом партнерстве с РКК «Энергия». В его состав входит уникальный наноматериал, а размеры составляют 30×11×11 сантиметров, передает телеканал 360.
Это первый в России спутник, созданный с использованием 3D-принтера, отмечает «Экономика сегодня».