После купания в самом чистом челябинском озере люди покрываются жуткой сыпью. ФОТО

Отдыхающие на Тургояке, самом чистом на Урале озере, сообщают о том, что после купания их тела покрываются сыпью. Сообщения об этом появились в челябинских СМИ и социальных сетях Миасса, на территории которого находится популярный водоем.
«Сыпь чешется. Причем, бабушка наша заходила в воду по колено, и сыпь распространилась только до колена. У детей на лице сыпи нет, т. к. не ныряли». «Администратор базы отдыха „Золотые пески“ подтвердила, что у многих отдыхающих сыпь и зуд, в том числе и у своих детей. Пожелала нам выздоровления, но пляж не закрыли, даже не посчитали нужным проинформировать отдыхающих», — пишут на странице «Инцидент Миасс» «ВКонтакте».
Тревожные сообщения вызвали спор среди пользователей. Некоторые считают, что причина зуда — аллергия, однако другие возражают, что аллергия не может быть массовой.
Медики соглашаются только на неофициальные комментарии и говорят о церкариозе, как о вероятной причине зуда. Речь идет о заболевании, вызванном личинками червей, паразитирующих на водоплавающих утках. Врачи советуют перед купанием смазывать тело маслом или жирным кремом, а выходя на берег вытираться насухо.
Озеро Тургояк считается самым чистым водоемом не только в Челябинской области, но и на всем Урале. Сюда приезжают на отдых из соседних регионов. Пользователи пишут, что и в прошлые годы случалось подобное, но столь массовые жалобы начались только в этом году. В управлении Роспотребнадзора вопрос о запрете на купание в Тургояке пока не ставится.