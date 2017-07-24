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Главные новости Челябинской области
16:46  24 июля 2017 0

После купания в самом чистом челябинском озере люди покрываются жуткой сыпью. ФОТО

Тургояк. Озеро. Челябинск., озеро, лет, тургояк, природа урал
Тургояк любимое место отдыха уральцевФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Отдыхающие на Тургояке, самом чистом на Урале озере, сообщают о том, что после купания их тела покрываются сыпью. Сообщения об этом появились в челябинских СМИ и социальных сетях Миасса, на территории которого находится популярный водоем.

«Сыпь чешется. Причем, бабушка наша заходила в воду по колено, и сыпь распространилась только до колена. У детей на лице сыпи нет, т. к. не ныряли». «Администратор базы отдыха „Золотые пески“ подтвердила, что у многих отдыхающих сыпь и зуд, в том числе и у своих детей. Пожелала нам выздоровления, но пляж не закрыли, даже не посчитали нужным проинформировать отдыхающих», — пишут на странице «Инцидент Миасс» «ВКонтакте».

Тревожные сообщения вызвали спор среди пользователей. Некоторые считают, что причина зуда — аллергия, однако другие возражают, что аллергия не может быть массовой.

Отдыхающие выкладывают в соцсети последствия купания
«Инцидент Миасс» «В контакте».

Медики соглашаются только на неофициальные комментарии и говорят о церкариозе, как о вероятной причине зуда. Речь идет о заболевании, вызванном личинками червей, паразитирующих на водоплавающих утках. Врачи советуют перед купанием смазывать тело маслом или жирным кремом, а выходя на берег вытираться насухо.

Озеро Тургояк считается самым чистым водоемом не только в Челябинской области, но и на всем Урале. Сюда приезжают на отдых из соседних регионов. Пользователи пишут, что и в прошлые годы случалось подобное, но столь массовые жалобы начались только в этом году. В управлении Роспотребнадзора вопрос о запрете на купание в Тургояке пока не ставится.

Альбина Золотухина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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