Мэрия газовой столицы ищет кредитора на миллиард рублей

Мэрия Нового Уренгоя ищет кредитора для покрытия дефицита бюджета. Об этом сообщается в документации на сайте госзакупок, передает корреспондент «URA.RU». Кредитная линия рассчитана на три года.
«Установленный лимит задолженности возобновляемой кредитной линии в 2017 году — 349,2 млн рублей, в 2018 году — 337,2 млн рублей, в 2019 году — 325,2 млн рублей», — говорится в документах. Общая сумма превышает миллиард рублей.
При этом деньги муниципалитет возьмет в том случае, если посчитает, что в казне их недостаточно. «Заемщик не обязан инициировать предоставление денежных средств в случае отсутствия у муниципального образования потребности в заемных средствах», — говорится в проекте контракта.
Для определения суммы контракта была взята в расчет ставка годовых в 11,5 процента. Начальная цена контракта — 90,6 млн рублей. Итоги аукциона еще не подведены.
Получить комментарии мэрии газовой столицы не удалось — телефоны информационно-аналитического управления не отвечали. По последним сообщениям администрации, дефицит бюджета города в 2017 году составит 532,6 млн рублей.