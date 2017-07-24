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19:44  24 июля 2017 0

Сургутские энергетики готовят главную тепломагистраль к холодам

Порыв тепломагистрали Фортума на ул.Карла Маркса. Тюмень, фортум, авария
Ремонт продлится до 6 августа 2017 годаФото: Николай Бастриков © URA.RU

Работники «Сургутских городских электрических сетей» (СГЭС) начали ремонт тепломагистрали «Сургутская ГРЭС-1 — ПКТС — ВЖР». Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Ремонт магистрали, обеспечивающей теплоснабжение центральной части Сургута, продлится до 6 августа 2017 года. Специалисты проводят ремонт запорной арматуры, ревизию оборудования и набивают сальниковые компенсаторы.

«По проспекту Пролетарский, где нарушена прочность трубопровода 2 ДУ-800, специалисты проведут техобслуживание насосов и реконструкцию газоходов на Пиковой котельной», — уточнил заместитель главного инженера по теплоснабжению «СГЭС» Александр Марченков.

Подготовка теплосетей города к отопительному сезону завершится диагностированием магистральных тепловых сетей протяженностью более 35 км. «Испытания позволят оценить качество проведенного ремонта и выявить возможные дефекты трубопровода», — пояснил Марченков.

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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