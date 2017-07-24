Сургутские энергетики готовят главную тепломагистраль к холодам

Работники «Сургутских городских электрических сетей» (СГЭС) начали ремонт тепломагистрали «Сургутская ГРЭС-1 — ПКТС — ВЖР». Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Ремонт магистрали, обеспечивающей теплоснабжение центральной части Сургута, продлится до 6 августа 2017 года. Специалисты проводят ремонт запорной арматуры, ревизию оборудования и набивают сальниковые компенсаторы.
«По проспекту Пролетарский, где нарушена прочность трубопровода 2 ДУ-800, специалисты проведут техобслуживание насосов и реконструкцию газоходов на Пиковой котельной», — уточнил заместитель главного инженера по теплоснабжению «СГЭС» Александр Марченков.
Подготовка теплосетей города к отопительному сезону завершится диагностированием магистральных тепловых сетей протяженностью более 35 км. «Испытания позволят оценить качество проведенного ремонта и выявить возможные дефекты трубопровода», — пояснил Марченков.