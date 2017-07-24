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Главные новости Свердловской области
23:47  24 июля 2017 0

Голодовка в Нижнем Тагиле: осужденные выдвигают экстравагантные требования, добиваясь послаблений

Исправительно-трудовая колония № 6 (съемка 2013г). Курганская обл.Иковка., тюрьма, итк, исправительно-трудовая колония
В ГУФСИН считают, что ни о каком ослаблении режима речи быть не можетФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В нижнетагильской исправительной колонии №5 свердловского ГУФСИН полтора десятка осужденных уже почти неделю официально отказались от приема пищи. Трое сидельцев демонстративно нанесли себе порезы.

Все участники акции требуют смены администрации колонии и послаблений в режиме содержания, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы областного пенитенциарного главка Александра Левченко. По его словам, протест спровоцирован группой граждан, именующих себя правозащитниками, и контролирется криминальными авторитетами.

«Есть и экзотические требования, — приводит информагентство слова Левченко. — Допустим, среди них есть несколько граждан, которые исповедуют ислам, и их родственники живут в среднеазиатских государствах. Вот из них есть один человек, у которого несколько жен, и он хочет, чтобы они приезжали на свидания по очереди. У нас нет такого в законодательстве, не предусмотрено».

Еще один осужденный требует, чтобы ему разрешили телефонные переговоры на иностранном языке: это невозможно, так как может быть утрачен контроль за содержанием разговоров.

В ГУФСИН считают, что никакие преференции и льготы невозможно, так как это не соответствует режиму колонии, в которой отбывают наказание «расчленители, убийцы, педофилы». К тому же, по словам Александра Левченко, протестующие не голодают в прямом смысле слова: они просто перестали ходить в столовую. Есть информация, что они питаются собственными запасами из продуктовых передач.

За всеми участниками акции наблюдают медики и психологи.

Евгений Александров
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