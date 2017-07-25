Свидетелями достаточно редкого для этих мест погодного явления — смерча, стали жители города Добрянка Пермского края. Смерч был замечен днем в понедельник, 24 июля вблизи поселка Полазна Добрянского района.
Видеозапись был опубликована в группе «Подслушано в Добрянке».
Правда специалисты к опубликованной записи отнеслись с долей скепсиса. Скорее всего, утверждают метеорологи, это восходящий поток в дождевом облаке. Кроме того, в указанном районе в понедельник ничего подобного приборами зафиксировано не было.
«Если и был там смерч, то совсем слабый», — сообщил порталу 59.ру специалист ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.