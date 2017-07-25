08:55 25 июля 2017 0

Волкен: вооружить Украину- это "разозлить Россию" Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер выступил за поставки оружия Киеву.

Вашингтон активно рассматривает вопрос о возможной поставке оружия Киеву, — об этом рассказал дипломат Курт Волкер в интервью BBC. Специальный представитель Госдепа США по Украине уверен, что такие меры могли бы изменить поведение Москвы и добиться мира на востоке Украины. Он отметил, что для этого понадобится новый стратегический диалог с Россией, пишет «Экономика сегодня».

Волкер считает, что данный шаг нельзя будет назвать провокацией, однако, он отмечает, что оружие могут и не отправить, потому что американский истеблишмент боится «разозлить Россию», добавляет «Федеральное агентство новостей»