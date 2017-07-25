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Главные новости Свердловской области
10:22  25 июля 2017 0

Прокуратура приехала в тагильскую колонию проверять голодающих заключенных

Посещение министром Открытого правительства М.Абызовым Можайской исправительной колонии. Можайск, заключенные, колония
Осужденные отказались обедать в столовойФото: Антон Белицкий © URA.RU

Свердловская областная прокуратура выясняет причины голодовки, объявленной осужденными в исправительной колонии № 5 Нижнего Тагила.

«На текущий момент 14 осужденных отказались от приема пищи в столовой в соответствии с распорядком дня», — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.

Там также сообщили, что первый заместитель прокурора Свердловской области Владимир Маленьких, сотрудники аппарата и специализированной прокуратуры выезжали в исправительную колонию для приема граждан.

«Причиной отказа от приема пищи в столовой осужденные назвали несогласие с режимом отбывания наказания в колонии. При этом они просят послабления режима, а также свиданий со своими знакомыми», — добавили в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокуратура пообещала дать оценку соблюдению требований уголовно-исполнительного законодательства как со стороны администрации колонии, так и со стороны осужденных.

Как ранее сообщало «URA.RU», участники голодовки требуют смены администрации колонии и послаблений в режиме содержания. Есть и экзотические требования: заключенный-мусульманин требует к себе на свидания всех жен, а другой — чтобы ему разрешили телефонные разговоры на иностранном языке.

В ГУФСИН России по Свердловской области считают, что ни о каких послаблениях не может быть и речи, так как это не соответствует режиму колонии, в которой отбывают наказание «расчленители, убийцы, педофилы».

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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