10:21 25 июля 2017 1

Одним из Рюриковичей был Иван IV Грозный Фото: Википедия

Житель Мадрида через суд добивается признания его потомком Рюрика — основателя династии русских князей, правивших в России до воцарения Романовых. 29-летний Хорхе Альварес называет себя потомком Анны Ярославны и ее супруга, французского короля Генриха I.

Как передает Life, пока суд еще не вынес решения по этому вопросу, но «наследник» уже создал сайт «Суверенный королевский и императорский дом Рюриковичей». Себя он называет «Его королевское и императорское высочество Хорхе Рюрикович, великий князь и герцог, хранитель династии Рюрика». Эту формулировку уже высмеяли эксперты — династия Рюриковичей не была королевской, императорской или герцогской, а подобное заявление Альвареса свидетельствует лишь о том, что он слишком плохо знает историю.

Сам Хорхе считает себя внебрачным сыном датчанина Ханса Максимуса Кабрера де Лохабера, чей род ведет свою родословную от княжны Анны Ярославны, младшей дочери Ярослава Мудрого, вышедшей замуж за французского короля Генриха I. Однако сам Ханс отказывается признавать Хорхе сыном. Из-за этого испанец и обратился в суд.

Как заявил специалист в области европейских королевских династий доктор истории Рафаэль Сотомайор, все потомки короля Генриха и Анны Русской являются членами французской династии Капетингов, а потому Рюриковичами считать себя не могут.