В Тюмени завхоз УФСИН оставил зэков без мяса. Суд признал его виновным в халатности и приговорил к выплате стоимости говядины.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, инцидент произошел в 2015 году. По вине бывшего начальника центральной базы материально-технического и военного снабжения федерального казенного учреждения «Управление по конвоированию Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тюменской области» с июля по сентябрь 2015 года испортилось 6673 кг мяса стоимостью 1,5 миллиона рублей. Экс-начальник не убедился в исправности холодильника и сложил туда говядину. Когда мясо испортилось, мужчина просто вывез его на свалку. О происшествии стало известно в ходе проверки в августе 2016 года.
Бывший руководитель признал свою вину. Калининский районный суд города Тюмени во вторник, 25 июля, вынес ему приговор и назначил пять месяцев исправительных работ с удержанием десятой части зарплаты в счет государства. Также экс-начальнику придется возместить стоимость испорченной говядины. 94 тысячи рублей мужчина уже внес, ему осталось заплатить всего 1,4 миллиона.